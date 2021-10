2/20 ©Getty

Inter: MASSIMILIANO FARRIS (vice di Simone Inzaghi)



Conosce Simone Inzaghi nella Primavera della Lazio, quando ne è il vice, nel 2014. Da quel momento risale al suo fianco in prima squadra, affiancandolo in A per sei stagioni di fila prima di seguirlo anche a Milano. Ex difensore, 50 anni (cinque in più di Inzaghi), conta 4 presenze in Serie A con il Torino e una lunga esperienza tra B e C. Da allenatore, ha iniziato sulle panchine di Civita Castellana, Pomezia, Pomigliano, Viterbese, Sora.