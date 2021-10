Dybala dal 1', Traorè per Djuricic: le probabili

Allegri lancia Perin, Chiesa e Dybala dal primo minuto e prepara anche altre novità in difesa e a centrocampo. Nel Sassuolo un solo cambio forzato: Djuricic è indisponibile per un problema alla coscia, al suo posto è pronto Hamed Junior Traorè. Calcio d'inizio alle 18:30

All'Allianz Stadium la Juventus affronterà il Sassuolo in occasione della decima giornata di Serie A. La squadra di Allegri arriva dal pareggio ottenuto domenica sera contro l'Inter (1-1) e andrà alla ricerca di tre punti per non rimanere staccata dal treno scudetto. Il Sassuolo invece è fresco della vittoria ottenuta in casa contro il Venezia (3-1) e arriva alla sfida di Torino senza particolari pressioni. Dirigerà l'incontro l'arbitro Sacchi. Calcio d'inizio alle 18:30