Sinisa Mihajlovic è diventato nonno! La figlia Virginia ha dato alla luce questa mattina al Fatebenefratelli di Roma la piccola Violante , nata dall'amore con Alessandro Vogliacco , giocatore del Benevento. "Benvenuta al mondo amore della mia vita. Oggi, giovedì 28 Ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco.L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente". Grande gioia anche per la 'nonna' Arianna Rapaccioni , moglie dell'allenatore del Bologna, che stasera sarà in panchina al "Maradona" per la sfida con il Napoli. "L’amore perfetto spesso arriva con il primo nipotino", la dedica di lady Mihajlovic. "La grande bellezza", scrive Viktorija , la primogenita del tecnico serbo.

Alessandro Vogliacco, chi è il fidanzato di Virginia Mihajlovic



La bellissima Violante è nata dall'amore di Virginia Mihajlovic e di Alessandro Vogliacco, appunto, dalla scorsa estate di proprietà del Genoa e in prestito al Benevento. Il difensore pugliese, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili del Bari. Nel 2013 si è trasferito alla Roma, ma dopo un anno è volato a Torino, alla Primavera della Juventus, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2016. Quindi le sperienze in prestito al Padova e al Pordenone, con cui ha conquistato nel 2019 una storica promozione in Serie B. Per il calciatore di Acquaviva delle Fonti anche tre presenze con la Nazionale Under 21. Fidanzato dal 2017 con Virginia, che presto diventerà anche sua moglie.