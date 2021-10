La Juve si aggrappa a Dybala per rialzare la testa

Avanti Paulo. Tocca a te. È la Juve che te lo chiede. Sì, tocca a Dybala. Mai come adesso, nel momento piu difficile della squadra da quando è arrivato a Torino nel 2015, quando era un ragazzo che voleva affermarsi e fare il salto di qualità. Oggi è il numero 10, il futuro capitano. Ha più esperienza e sa cosa Allegri vuole da lui: deve diventare un leader non solo tecnico ma anche carismatico. La Juve che deve riemergere va a Verona. Un bivio verso il futuro. E il recente passato accende la voglia di protagonismo di Dybala che sa come si fa al Bentegodi: doppietta quattro stagioni fa nell'ultima vittoria bianconera. Un gol al volo e uno dopo una serpentina. Sempre di destro, evento eccezionale come il momento che sta vivendo la squadra di Allegri, che a Verona ha debuttato con la Juve in panchina contro il Chievo sette anni fa e ha festeggiato il primo scudetto della serie, già in tasca, all'ultima giornata del 2015. Oggi alla Continassa nessuno parla di scudetto, piuttosto di rivalsa, orgoglio, attenzione e spirito di sacrificio. A Verona la Juve rischia molto. Dovranno essere limitati gli errori tecnici, dovrà cambiare l'atteggiamento nella gestione della partita. Allegri farà dei cambi nei titolari per ridare smalto alla squadra. Ma è sul 10 che punta soprattutto. Verona ti aspetta. Tocca a te Dybala.