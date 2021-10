7/8

FABIAN RUIZ RE DALLA DISTANZA



Non solo. Con il gol al Bologna, Fabian Ruiz ha trovato la terza rete da fuori area in questo campionato. Nessuno in Europa ha segnato più di lui dalla distanza (solo Payet dell’Olympique Marsiglia è a quota 3 come lui). L’ennesima soluzione in più di un Napoli dalle mille soluzioni