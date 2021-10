Le probabili formazioni dell' 11^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Il Milan ritrova Brahim Diaz, nell'Inter chance dal 1' per Ranocchia. L'Atalanta recupera Demiral. Affaticamento per Chiesa, Allegri lo risparmia per la Champions



PROBABILI FORMAZIONI 11^GIORNATA: I 'CAMPETTI'

La grande abbuffata di Serie A è giunta all'ultima portata. Tre giornate in poco più di una settimana; non male per tifosi e fantallenatori che praticamente non si sono mai fermati. Certo, per alcune squadre il ciclo infernale non è finito dato che settimana prossima tornano le coppe europee.



Ovviamente tutti siamo alla ricerca di notizie fresche: ancora una volta ci affidiamo alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il lavoro dei nostri inviati di questi tempi è più prezioso che mai. Tra problemi fisici, ballottaggi, assenze e sorprese non è semplice mettere in piedi una fantaformazione competitiva. Passiamo subito al solo senza perderci troppo in chiacchiere: ecco la situazione dai 20 campi di Serie A



ATALANTA-LAZIO, ore 15 Atalanta, De Roon ancora arretrato Difesa ancora in emergenza in casa Atalanta. Gasperini infatti non potrà contare sullo squalificato Palomino e Toloi non è ancora al meglio (tornerà per la Champions). Buona notizia: recuperato Demiral. Dietro quindi spazio ancora a De Roon in versione centrale mentre in mediana Koopmeiners se la gioca con Pasalic ma quest’ultimo è anche accreditabile come trequartista. Capitolo attacco: dopo i 90’ in panchina contro la Samp, Muriel spera di tornare dall’inizio ma il ballottaggio tra colombiani vede al momento davanti Zapata visto che l’altro posto in attacco pare destinato a Ilicic. Lazio, per Luis Alberto è ballottaggio aperto L’assetto difensivo visto contro la Fiorentina potrebbe essere riproposto anche nella complicata trasferta di Bergamo. Marusic quindi agirebbe da esterno basso di sinistra con Lazzari sull’altro fronte. Nessuna novità per quel che riguarda il trio d’attacco mentre in mezzo ci sono due ballottaggi da risolvere. Detto che Milinkovic-Savic è inamovibile, Leiva è in vantaggio su Cataldi mentre Basic potrebbe spuntarla su Luis Alberto che quindi sarà probabilmente utilizzato solo a gara in corso.

VERONA-JUVENTUS, ore 18 Verona, Ilic ancora in forse Conferenza Allegri: "È il momento di stare zitti e lavorare" Igor Tudor aspetterà l’ultimo allenamento utile per sciogliere il dubbio sulla presenza o meno di Ivan Ilic. Il centrocampista spera di poter essere della partita ma nulla è ancora deciso. Extra lavoro quasi certamente per Veloso e Barak che al momento sembrano necessari al gioco dei gialloblù. In difesa Casale e Gunter non sono al meglio e quindi probabilmente almeno uno dei due riposerà. A sinistra tornerà Lazovic mentre davanti favorito il Cholito Simeone. Juventus, Allegri pensa ad Arthur dall’inizio Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Stop in casa bianconera per Mattia De Sciglio, la cui partita contro il Sassuolo è durata poco più di 10 minuti. Il giocatore verrà rivalutato tra una decina di giorni. Fuori dalla lista dei convocati Chiesa, Kean e Ramsey. In mediana Allegri ha varie soluzioni e pensa anche ad Arthur titolare per far tirare anche il fiato a Locatelli. A sinistra spazio ad Alex Sandro. Dietro sono in tre per due maglie, con Chiellini in pole. Davanti ci saranno Morata e Dybala con Kaio Jorge pronto nel caso a subentrare a gara in corso.



TORINO-SAMPDORIA, ore 20:45 Torino, due cambi in vista nell’XI titolare Buona parte della formazione titolare che vedremo non si discosterà molto da quella che Juric aveva schierato a San Siro. Ci saranno però probabilmente due cambi tra difesa e attacco. Davanti infatti c’è favorito Sanabria con Praet (in ballottaggio con Linetty) sulla trequarti assieme a Brekalo. In difesa invece Rodriguez dovrebbe tornare dall’inizio al posto di Buongiorno. Sulle corsie esterne sempre in pole Singo a destra e Ola Aina a sinistra (Ansaldi ancora out). Sampdoria, rientrano Bere e Augello Possibile turnover forzato in porta per D’Aversa. Audero infatti, dopo uno scontro con Nzola, non è al meglio anche se regolarmente convocato. Non dovesse farcela spazio a Falcone. In attacco Caputo è tornato al gol ma in vista del Torino là davanti dovrebbe spuntarla Quagliarella. Al centro della difesa Dragusin insidia Colley. A sinistra Augello è tornato regolarmente in gruppo e tutto porta a pensare a un suo ritorno dal primo minuto. A destra ci sarà Bereszysnki di rientro dalla squalifica. Ancora out Damsgaard e Verre, mentre Ekdal si è ripreso.

INTER-UDINESE, domenica ore 12:30 Inter, torna Dzeko. Chi al suo fianco? Il DATO Difensori bomber nel 2021: Dimarco ora è sul podio Dopo l’iniziale panchina contro l’Empoli, Edin Dzeko è pronto per rimettersi la maglia da titolare ma in vista dell’Udinese l’interrogativo riguarda il partner d’attacco del bosniaco. Chi tra Lautaro e Correa? Con Sanchez in campo dall’inizio nell’infrasettimanale, l’ipotesi Correa non è affatto da mettere da parte, anzi. Il ‘Tucu’ è in pole position. A destra Dumfries sorpassa Darmian mentre in difesa, dopo il riposo di Skriniar, non è da escludere che il turnover ‘colpisca’ de Vrij. Chance per Ranocchia. In mediana invece giro di riposo probabilmente per Barella, con Vidal pronto a sostituirlo. Udinese, Pussetto ha ancora problemi La sua esclusione dalla sfida contro il Verona aveva un po’ sorpreso ma poi si è subito capito che per Pussetto si era trattato di un problema fisico. Il ginocchio ha ancora problemi e quindi con tutta probabilità sarà assenza anche a San Siro. Chi rientra invece è Deulofeu, che Gotti ha gestito proprio con l’obiettivo di rientrare contro i Campioni d’Italia. L’ex Milan dovrebbe però partire dalla panchina con Success che spera nella seconda gara da titolare di fila ma c’è sempre l’opzione Pereyra alto e Makengo inserito in mediana con Arslan e Walace.

FIORENTINA-SPEZIA, domenica ore 15 Fiorentina, attacco obbligato per Italiano Nico Gonzalez è ancora positivo al Covid mentre Saponara è da verificare. Insieme a Vlahovic quindi restano solamente Callejon e Sottil a meno di alzare Maleh. Ballottaggio “necessario” a destra: Odriozola è reduce da due panchine consecutive e quindi non possiamo ancora dare per certa la sua titolarità. Tante invece le opzioni per il centrocampo ma qualcuno, necessariamente dovrà tirare il fiato. Sarà forse in quel reparto che Italiano dovrà valutare con la massima attenzione. Spezia, Motta non vuol sentir parlare di stanchezza “Sono giovani e due partite di fila non possono essere una scusa per essere stanchi”. Questo il riassunto di Thiago Motta sul possibile turnover contro la Fiorentina. A livello di disponibilità il tecnico spera di recuperare Sala ed Erlic. Verde spera di riguadagnarsi una maglia da titolare mentre le belle parole spese per Strelec ci possono far pensare a una sua conferma nella formazione di partenza.

GENOA-VENEZIA, domenica ore 15 Genoa, maglia da titolare pronta per Pandev Quando pensiamo alla formazione titolare di una squadra la prima cosa da fare è guardare l’infermeria e ultimamente tra le squadre con più presenze dai dottori c’è il Genoa. Per la delicata sfida di domenica Ballardini ha ancora fuori Fares, Hernani, Bani e Maksimovic. Dietro quindi ci sarà Biraschi con Masiello in lotta per una maglia con Vasquez. In mediana invece con tutta probabilità rivedremo Touré mentre davanti si pensa al ritorno di Pandev dal primo minuto. Venezia, centrocampo e attacco decisi Non sembrano esserci grossi dubbi su due reparti in casa Venezia. La squalifica di Ampadu, unita alla nuova indisponibilità di Vacca, dovrebbe avere come conseguenza la titolarità del trio formato da Busio, Kiyine e Crnigoj. In attacco resta il piccolo dubbio legato ad Aramu che però dovrebbe stringere i denti. Torna titolare Henry mentre resta inamovibile Okereke. Dietro invece pronto il ritorno di Haps mentre Caldara è a rischio panchina.

SASSUOLO-EMPOLI, domenica ore 15 Sassuolo, novità in difesa e attacco Reduce da un pesantissimo successo allo Stadium di Torino, il Sassuolo prova a centrare la terza vittoria consecutiva. Dionisi dovrebbe riproporre sia Chiriches che Toljan in difesa. A sinistra invece si candida Kyriakopoulos. La coppia Frattesi-Lopez, a meno di condizioni fisiche precarie, sarà confermatissima mentre in attacco dovremmo rivedere Scamacca con possibile ballottaggio Defrel-Raspadori sulla trequarti esterna. Boga e Djuricic sono recuperati e si sono allenati con il resto dei compagni ma forse è ancora presto per rivedere entrambi dall'inizio.

Empoli, cambio forzato in mezzo Primo rosso in A per Samuele Ricci che quindi salta la sfida di Reggio Emilia. In mediana Andreazzoli ha un po’ di soluzioni ma la più accreditata è quella che prevede Haas titolare. In difesa a sinistra torna Marchizza mentre in mezzo Luperto è in ballottaggio con Isamjli. Di Francesco non è ancora al 100%, Pinamonti non è certamente in dubbio ma là davanti non è così scontato che ci sia Cutrone dall’inizio. Possibile infatti anche una sorta di doppio trequartista con Henderson e Bajrami contemporaneamente in campo.

SALERNITANA-NAPOLI, domenica ore 18 Salernitana, rebus attacco per Colantuono La vittoria in rimonta nell’infrasettimanale ha dato nuove sicurezze alla Salernitana: ora arriva il derby con il Napoli e là davanti ci sono 4 candidati per due maglie. Nell’ultimo turno tutti hanno messo piede in campo: possibile tandem Bonazzoli (fresco di gol) e Simy (decisivo con l’assist del 2-1 di Schiavone) ma certamente sia Gondo che Djuric non sono totalmente tagliati fuori. In difesa potremmo rivedere Gagliolo dall’inizio mentre in mediana Obi, Di Tacchio e Kastanos vanno verso la conferma. Napoli, rotazioni in vista per Spalletti? L’impegno non è (sulla carta) tra i più complicati. Spalletti in questo inizio di stagione ha ruotato davvero poco ma domenica potremmo forse vedere qualche volto nuovo nell’XI di partenza. Mario Rui ad esempio deve difendersi dall’attacco di Ghoulam. In mediana Demme potrebbe essere proposto dall’inizio mentre in attacco, al di là del solito duello Politano-Lozano, non è escluso un riposo parziale per Insigne. Mertens scalpita.

ROMA-MILAN, domenica ore 20:45 Roma, formazione quasi fatta per Mou Amici Rivali Abraham-Tomori, è una sfida tra amici fraterni Un dubbio di formazione per José Mourinho che all’Olimpico riceve il Milan capolista. Probabilmente per la quarta colta consecutiva in campionato il tecnico riproporrà lo stesso XI di partenza con Mancini e Ibanez centrale e Cristante al fianco di Veretout. Sulla trequarti forse potrebbe spuntare un nome nuovo dato che El Shaarawy si può giocare una maglia con Mkhytarian. L’armeno non sta attraversando un momento di forma particolarmente positivo e il “Faraone” spera (da ex) di dimostrare di poter soverchiare le gerarchie del ‘solito’ XI titolare di Mou. Milan, due maglie per tre candidati in mezzo La situazione dall’infermeria rossonera parla di un Rebic ancora dolorante. Il giocatore ha svolto lavoro personalizzato e non sarà a disposizione. In difesa pronti a tornare dall’inizio sia Kjaer che Theo Hernandez. In mediana invece ci sono tre papabili ma solo due maglie. Possibile che resti fuori Kessié con Tonali e Bennacer titolari. Sulla trequarti riecco Brahim Diaz mentre in attacco favorito Ibra ma Giroud può ancora ribaltare la situazione.