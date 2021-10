Il portiere della Lazio, Pepe Reina, è stato protagonista involontario di una brutta scena nel finale di Atalanta-Lazio. Mentre si preparava a un calcio di rinvio, lo è stato colpito alla testa da una moneta lanciata dalla curva bergamasca. Per fortuna non ci sono state conseguenze per Reina, che in precedenza era stato ammonito per perdita di tempo. Il portiere è rimasto in campo e poco dopo ha subito il gol del definitivo 2-2. Non solo. Prima dell'episodio della moneta, Reina aveva raccolto anche un rotolino di nastro adesivo, lanciato sempre sal settore dei tifosi di casa.