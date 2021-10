Pareggio amaro per la Lazio , raggiunta all'ultimo minuto sul 2-2 dall' Atalanta al Gewiss Stadium. Il gol di de Roon toglie ai biancocelesti una vittoria che ormai sembrava in cassaforte, dopo le reti di Pedro e Ciro Immobile . Questo il commento di Maurizio Sarri : "Il risultato lascia l'amaro in bocca , la partita sembrava vinta ma i gol all'ultimo minuto fanno parte del calcio – le parole dell'allenatore - Mi hanno lasciato molta più delusione la partita di Bologna o quella di Verona, questa volta siamo stati sfortunati perché avevamo legittimato la vittoria anche con la prestazione e abbiamo preso il gol del pareggio a pochi secondi dalla fine del recupero. Un pizzico di sfortuna e amarezza, ma un passo in avanti dal punto di vista della prestazione e del carattere . Vediamo se riusciamo a trovare quella continuità che stiamo cercando dall'inizio. Giocare contro l'Atalanta non è semplice, uscire da dietro contro di loro è estremamente difficile e rischioso. Dal punto di vista del palleggio bisogna migliorare, ma tutto nasce dall'applicazione mentale messa nelle ultime due partite. Se riusciamo ad avere questa componente, riusciremo a ripeterci a questi livelli".

"Luis Alberto, partita seria. Immobile è un generoso"

vedi anche

L'Atalanta segna nel recupero, con la Lazio è 2-2

Sui singoli, a partire dal centrocampo: "Luis Alberto ha fatto una prestazione da centrocampista serio, con quantità e quella qualità che ha in più degli altri. Cataldi ha sempre avuto qualità tecniche di buon livello, sin da ragazzino. Quando ero a Empoli ho cercato di prenderlo in tutti i modi. In passato ha avuto dei problemi a giocare in quella posizione perché tendeva ad andare in avanti, ora invece si sta abituando e le qualità di palleggio sono di ottimo livello. Anche in fase difensiva si fa sentire perché il livello di dinamismo è altissimo". Infine, su Immobile: "Ciro è un generoso, riesce a stare con la testa nella partita e in ogni singola azione per 95 minuti. Per un difensore è difficile marcarlo, non puoi permetterti neanche una disattenzione. È un generoso anche in fase difensiva, si mette a disposizione e, anzi, spesso fa partire la pressione anche troppo presto e tocca anche frenarlo".