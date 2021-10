1/25 ©IPA/Fotogramma

METODOLOGIA - Simeone non riesce a smettere di segnare, contro la Juve un altro show. Ma chi sta facendo tanti gol quanto lui? Risposta semplice: nessuno.



Abbiamo preso qui in considerazione i migliori bomber del presente, sia per fama che per rendimento stagionale (i primi delle varie classiche cannonieri): i dati sono relativi ai soli campionati (visto che Simeone non gioca le coppe europee) e iniziano proprio nel periodo d'oro del cholito, cioè dal 25 settembre in poi.