Torino-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Entrambe reduci da una sconfitta nell'infrasettimanale, le formazioni di Juric e D'Aversa si contendono tre punti già importanti per la classifica. Torino-Sampdoria, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Tre punti che iniziano a essere preziosissimi per entrambe le squadre, reduci da una sconfitta nel turno infrasettimanale dell’ultima giornata. Il Torino è uscito sconfitto da San Siro contro il Milan pur rendendosi protagonista di una prestazione che ha soddisfatto Ivan Juric, la Sampdoria è invece stata battuta al Ferraris dall'Atalanta per 3-1 . I granata arrivano al mach con 11 punti in classifica, i blucerchiati allenati da D’Aversa hanno invece ottenuto fino a questo momento del campionato 9 punti.

Dove vedere Torino-Sampdoria in tv

La gara tra Torino e Sampdoria, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà sabato 30 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita è visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Paolo Aghemo e Marina Presello.