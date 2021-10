L'allenatore del Bologna torna a parlare di arbitri alla vigilia della partita contro il Cagliari: "Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza e non crearci alibi. Ma pure gli arbitri devono farselo. Ormai si gioca senza contatti: è pallavolo ma senza la rete". Poi alza l'asticella dell'attenzione in vista della sfida alla squadra di Mazzarri: "Non facciamoci ingannare dal loro ultimo posto, dobbiamo reagire e dare un segnale" SINISA MIHAJLOVIC NONNO: E' NATA VIOLANTE Condividi

"Per la prima volta siamo usciti dalla parte sinistra della classifica, quindi la partita di domani va assolutamente vinta per rientrarci". Sinisa Mihajlovic carica così il suo Bologna alla vigilia della sfida del Dall'Ara contro il Cagliari (fischio d'inizio lunedì 1 novembre alle 20:45, con diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). L'allenatore è tornato anche sul capitolo arbitri, già affrontato dopo il ko di giovedì sera a Napoli: "Dobbiamo andare in campo sereni e non parlare con gli arbitri. Certo che se vedi ingiustizie, sono io il primo a non stare calmo; bisogna farsi tutti un esame di coscienza e non crearci alibi. Ma pure gli arbitri devono farselo. Non dobbiamo parlarne perché è una cosa che non possiamo controllare - spiega Mihajlovic - in 10 giornate di Serie A sono stati concessi 48 rigori, è il numero più alto nei top 5 campionati europei: questo vuol dire che c'è confusione. Ormai si gioca senza contatti: è pallavolo senza la rete".

"Noi squadra con più espulsi? Non siamo così cattivi" leggi anche Mihajlovic: "Impossibile con 2 rigori del genere" Il Bologna è anche la squadra con più espulsi di tutti in Serie A e più rigori contro: "Dobbiamo stare più tranquilli nella gestione emotiva - assicura Mihajlovic- ma non credo che siamo così cattivi. Soriano è stato espulso due volte per doppia ammonizione, le espulsioni arrivano non per falli ma per proteste".

"Mazzarri in difficoltà? Potremmo dirlo anche di noi stessi" approfondimento L'Halloween del calcio: feste e costumi da paura! Nelle ultime cinque partite di campionato il Bologna ha totalizzato quattro punti mentre il Cagliari è stato sconfitto da Fiorentina e Roma dopo la vittoria sulla Sampdoria. Di fronte ci sarà l'ultima della classe ma "non dobbiamo farci ingannare dalla loro posizione in classifica - sottolinea Mihajlovic -serve una prestazione seria. Al momento non siamo dove vorremmo essere e quindi dobbiamo cercare di risalire. Mazzarri in difficoltà? Anche noi potremmo dire di esserlo ora - è la replica di Mihajlovic - dobbiamo reagire e dare un segnale, siamo a casa nostra". Alle spalle c'è la sconfitta di Napoli: "In 95 minuti contro il Napoli abbiamo fatto cinque falli, se giochi così non fai male a nessuno. Dobbiamo essere più cazzuti".