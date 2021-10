17/25 Instagram @hakancalhanoglu

E a proposito di Inter, anche alcuni giocatori nerazzurri si sono cimentati in un gioco a tema per entrare nel clima di Halloween. De Vrij, Calhanoglu, Dumfries e Radu sono entrati nell'escape room, una stanza piena di sorprese spaventose, indovinelli ed enigmi da risolvere per poter uscire!



Inter: De Vrij, Calhanoglu, Dumfries e Radu alle prese con l'escape room. VIDEO