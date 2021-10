Inter-Udinese, dove vedere la partita in tv

Bissare il successo ottenuto in trasferta contro l’Empoli nel turno infrasettimanale: è questo l’obiettivo dell' Inter di Simone Inzaghi , che in questa undicesima giornata di campionato sfida a San Siro l'Udinese nella gara che apre la domenica di Serie A. I bianconeri – undici punti in classifica – sono reduci da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Verona per 1-1; i nerazzurri invece sono a quota 21 punti in graduatoria.

Dove vedere Inter-Udinese in tv

La gara tra Inter e Udinese, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca domenica 31 ottobre alle ore 12.30 a San Siro. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.