L'allenatore rossonero esalta i suoi dopo il successo dell'Olimpico: "Queste partite ci danno forza, convinzione e morale. Dobbiamo cavalcare il momento positivo e continuare ad essere spavaldi. Favoriti per lo scudetto? Non lo so, ci sono squadre fortissime. L'anno scorso negli scontri diretti ci voleva un miracolo per vincere, quest'anno è diverso" ROMA-MILAN 1-2, GOL E HIGHLIGHTS

Il Milan va avanti di due gol, soffre nel finale in inferiorità numerica, ma porta a casa la vittoria per 2-1 sul campo della Roma. Un successo che riporta i rossoneri in testa alla classifica a pari punti del Napoli. Tre punti sofferti, che Stefano Pioli ha commentato così al fischio finale: "Queste partite ci danno forza, convinzione e morale. Dobbiamo cavalcare questo momento positivo, stando molto sul pezzo e concentrati. Siamo sempre molto positivi, negli atteggiamenti, fra di loro e nelle difficoltà. È giusto aver giocato personalità, con le nostre idee e il nostro modo di approcciare la gara. Abbiamo giocato un'ottima partita in 11 contro 11. Dobbiamo giocare con questa personalità certe partite, perché nel calcio non si sa mai quanto possa durare un momento così. Ora è il momento di essere spavaldi, non di essere timorosi".

"Quest'anno siamo convinti di poter vincere" leggi anche Mourinho: "Partita senza rispetto per i romanisti" Il Milan può essere davvero considerata la favorita per la vittoria dello scudetto? Pioli risponde così: "Non lo so, ci sono squadre fortissime. L'Inter è la favorita, il Napoli è fortissimo e non credo che la Juve sia fuori dai giochi. L'anno scorso negli scontri diretti sapevamo di dover fare qualcosa di eccezionale, non dico un miracolo ma quasi. Quest'anno invece siamo più consapevoli di essere una squadra forte che se la può giocare con la nostra mentalità, siamo convinti di poter vincere. L'importante è crederci sempre".