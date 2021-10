9/21

48 GOL IN CHAMPIONS LEAGUE (E IL RECORD ASSOLUTO PER SQUADRE DIVERSE) - Come detto, sono 57 in 146 partite le reti di Ibra in Europa. Nella competizione più prestigiosa 48 in 120 match.



Ha trovato la rete con sei squadre diverse in Champions League (Milan, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona e Paris Saint-Germain): è il giocatore che ha segnato con più maglie nella competizione