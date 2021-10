1/25 ©LaPresse

2 novembre 2019. È la data in cui la Roma di Fonseca sconfisse 2-1 il Napoli di Ancelotti, bissando il successo di due settimane prima contro il Milan: è l'ultimo successo in un big match, importante per la classifica, ottenuto dai giallorossi in Serie A. Da allora hanno disputato altri 24 scontri diretti con le big del campionato (compresa una sfida di Coppa Italia) e raccolto appena 2 successi, entrambi arrivati a fine stagione e dunque inutili per centrare gli obiettivi.



Di seguito tutti i big match giocati negli ultimi due anni...