Bologna-Cagliari, dove vedere la partita in tv

Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte consecutive e i ragazzi di Mazzarri vorranno trovari i tre punti per lasciare l'ultimo posto in classifica. Bologna-Cagliari, alle ore 20:45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Tornare alla vittoria dopo un digiuno di tre giornate: è questo l'obiettivo del Bologna di Sinisa Mihajlovic, che lunedì 1 novembre alle 20:45 ospiterà al "Dall'Ara" il Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi, dopo aver vinto contro la Sampdoria, hanno perso contro Fiorentina e Roma e occupano l'ultimo posto in classifica con 6 punti. In una posizione migliore, invece, il Bologna che è a metà classifica forte dei 12 punti conquistati.

Dove vedere Bologna-Cagliari in tv

La gara tra Bologna e Cagliari, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca lunedì 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio "Dall'Ara". La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Davide Polizzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi, a bordocampo Marco Nosotti e Vanessa Leonardi.