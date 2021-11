Mancini: "Rigore inventato. C'è tanta delusione"

"Noi difensori non possiamo fare più niente"

Mancini, nel suo sfogo, ha parlato anche dei criteri adottati per i penalty e del contatto in area tra Pellegrini e Kjaer non sanzionato dal direttore di gara: "Noi difensori non possiamo fare più niente in area di rigore: stiamo con le mani dietro e ogni contatto è un possibile rigore - ammette - Gli arbitri vengono a Trigoria tutti gli anni e ci dicono che vogliono dare meno penalty e poi fischiano certi rigori. Dopo averlo fischiato, inoltre, c'è Pellegrini che prende una scarpata da Kjaer in area. Lì, però, come se niente fosse. C'è tantissima delusione e amarezza".