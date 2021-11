Arbitri Serie A, le designazioni per la 12^ giornata

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Milano, previsto per domenica alle ore 20.45 e già molto importante in chiave scudetto. L'altro big match della giornata, Juventus-Fiorentina, verrà diretto da Simone Sozza: fischio d'inizio, sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium

Sarà Daniele Doveri a dirigere il derby di Milano, previsto per domenica alle ore 20.45. Una partita importantissima, che potrebbe già essere decisiva in chiave scudetto, affidata dunque a un fischietto molto esperto. Con più di 180 partite dirette in Serie A, Doveri è arbitro internazionale dal 2018. Scelto invece un giovane per l'altro big match della dodicesima giornata, Juventus-Fiorentina: all'Allianz Stadium ci sarà infatti Simone Sozza, 34 anni e alla sua seconda stagione in Serie A. Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali per il 12° turno.