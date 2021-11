L'allenatore serbo ha invitato a cena tutto il Bologna per celebrare il secondo anniversario del trapianto di midollo osseo (avvenuto il 29 ottobre 2019) che gli ha permesso di sconfiggere la leucemia. Appuntamento giovedì sera, in un ristorante sui colli bolognesi: offre Sinisa, si festeggia il suo speciale "compleanno"

" Ho da poco compiuto due anni , dobbiamo festeggiare, siete tutti invitati a cena". Così si è rivolto Sinisa Mihajlovic a tutto il Bologna, dai calciatori allo staff che lavora nel centro sportivo di Casteldebole, per festeggiare la ricorrenza del trapianto di midollo osseo al quale si è sottoposto il 29 ottobre 2019. Un intervento che gli ha permesso di compiere un ulteriore e decisivo passo per sconfiggere la leucemia , che gli era stata diagnosticata nel precedente mese di luglio. Un percorso duro, fatto di cicli di chemioterapia e isolamento all'interno dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, ma che mai gli ha impedito di mantere i contatti con la propria squadra.

"Io sono nato due volte, a Vukovar e a Bologna"

approfondimento

E così proprio con loro vuole festeggiare quello che lo stesso Mihajlovic ha definito come il momento della sua rinascita, come si legge nell'autobiografia "La partita della vita": "Io sono nato due volte, la prima volta a Vukovar nel 1969, la seconda a Bologna nel 2019". L'appuntamento è fissato per giovedì sera in un ristorante sui colli bolognesi: tutti invitati da Sinisa, che festeggerà con la sua famiglia calcistica questo speciale "compleanno".