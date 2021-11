1/17 ©Getty

METODOLOGIA



Il CIES ha analizzato i dribblatori più efficaci in 33 leghe in tutto il mondo secondo i dati InStat: sono inclusi in classifica solo i giocatori che hanno tentato almeno 40 dribbling (inteso come un'azione attiva per superare un avversario) nella stagione in corso o nel 2021 per la Serie A brasiliana. La classifica è stilata in base ad un indice, ovvero il numero di dribbling riusciti per 100 minuti di gioco.



A partire dalla classifica della Serie A, analizziamo i migliori per ognuno dei top 5 tornei d'Europa