"Sto bene, ed è bello essere ancora a Milano. Mi sento davvero a casa. Questo recupero richiede un po' di tempo, ma continuo a lavorare da casa per spingere il nostro Milan in avanti. Non passerà molto tempo prima del mio ritorno: sono impaziente come Ibra. Ma devo aspettare i medici, anche se non voglio e ammetto che fanno fatica a tenermi fermo. Ma presto tornerò a Milanello, a San Siro e al Vismara". A parlare in diretta sul canale Twitch del Milan è l'amministratore delegato Ivan Gazidis. Il dirigente rossonero alle prese con la convalescenza per la malattia, non sarà presente al derby: "Lo vedrò in tv sfortunatamente, allo stadio ci saranno mio figlio con dieci amici dagli Stati Uniti. Ai tifosi chiedi di tenermi un posto in curva. Anche se non sarò fisicamente lì, il mio cuore sarà con loro a San Siro". Gazidis emozionato per l’affetto del mondo Milan: "È incredibile, mi lascia senza parole, sono un po’ emozionato. Ho sentito di essere entrato nei cuori dei tifosi, è stata una spinta importante per me. Nei momenti di difficoltà queste cose sono molto importanti, non dimenticherò mai tutto ciò. Ora capisco cosa significa la famiglia Milan, questo è un club speciale e lo è anche per me. La mia ambizione è essere uno della curva, un tifoso del Milan per tutta la vita".