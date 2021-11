L'esterno ex Roma ha ricominciato a lavorare con il gruppo, recupero importante per Pioli che potrebbe convocarlo già per il derby. Dubbio a centrocampo per Inzaghi: il cileno si candida per una maglia dal primo minuto dopo l'ottima prova in Champions League

Dopo il pareggio ottenuto in Champions League contro il Porto, il Milan ritorna a pensare al campionato. Fin qui dieci vittorie e un pareggio in undici partite, ora il test forse più importante: il derby contro l'Inter. Stefano Pioli deve gestire ancora qualche assenza, ma può godersi il recupero di Alessandro Florenzi. Dopo poco più di un mese dall'intervento in artroscopia per risolvere un problema meniscale, l'esterno ex Roma si è allenato in gruppo. Stefano Pioli spera di riaverlo almeno tra i convocati per domenica. Ancora indisponibili, invece, Maignan, Rebic e Messias, che la settimana prossima dovrebbe riprendere ad allenarsi con la squadra. Niente di preoccupante, infine, per Tonali e Calabria, che sono usciti per piccoli problemi fisici nella gara contro il Porto ma stanno bene.