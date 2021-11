Dopo il pareggio di Champions contro il Porto, l'allenatore del Milan volta pagina e guarda alla sfida all'Inter di domenica prossima: "Una partita molto importante per la nostra classifica, il nostro ambiente e la nostra tifoseria ma non credo che sarà già decisiva: siamo troppo lontani dalla fine del campionato e i punti a disposizione di qui in avanti sono ancora tantissimi"

Stefano Pioli è già proiettato al derby. Dopo il pareggio contro il Porto , primo punto ottenuto dal Milan nella fase a gironi della Champions League 2021/22, l'allenatore rossonero ha parlato della sfida contro l'Inter , in programma domenica 7 novembre alle 20:45 a San Siro per la dodicesima giornata di Serie A: " Una partita molto importante per la nostra classifica, il nostro ambiente e la nostra tifoseria - la definisce l'allenatore rossonero ai microfoni di Sky Sport - conta anche per il nostro momento, la nostra crescita e la nostra autostima". Sarà il primo derby con i tifosi sugli spalti dopo il lockdown. "Conosciamo le difficoltà che incontreremo - ammette Pioli - ma ora abbiamo la possibilità di recuperare energie, prepararci bene e giocarcela dall'inizio alla fine ".

"La fine del campionato è ancora troppo lontana"

leggi anche

Inzaghi: "Ora il destino è nelle nostre mani"

Alla partita di domenica sera Milan e Inter ci arrivano separate da sette punti: sono 31 quelli dei rossoneri, in vetta alla classifica di Serie A con il Napoli, sono 24 quelli dei nerazzurri di Simone Inzaghi, terzi. L'Inter ha vinto nel suo ultimo impegno di Champions League, passando per 3-1 sul campo dello Sheriff Tiraspol e sorpassando gli avversari al secondo posto del girone D. "Il derby è importante per i nostri sogni - sottolinea Pioli - ma non credo che sarà una partita già decisiva: siamo troppo lontani dalla fine del campionato e anche se dovesse andare bene per noi, i punti a disposizione di qui in avanti sono ancora tantissimi".