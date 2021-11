Una vittoria contro la Fiorentina arrivata al primo minuto di recupero grazie alla rete di Cuadrado: un gol che ha regalato alla Juventus tre preziosissimi punti e a Max Allegri il successo numero 200 sulla panchina bianconera in tutte le competizioni, che gli permette di diventare il terzo allenatore a tagliare questo traguardo da quando esiste la Serie A (1929/30), dopo Trapattoni (319) e Lippi (227). Un 1-0 contro la Fiorentina che Allegri analizza così: "Sono contento per la prestazione di tutta la squadra, di Rugani che quest’anno non ha mai giocato, di Luca Pellegrini, di tutta la squadra. Mentalmente abbiamo tenuto bene. Questo ci deve far essere felice per la vittoria di oggi, ma anche arrabbiati per i punti che abbiamo perso per strada, punti pesanti per il campionato. Con un’altra mentalità e più cattiveria avremmo portato a casa più punti. Non dobbiamo dimenticarci quanti punti abbiamo lasciato per strada, lo voglio ribadire. Questa vittoria ci dà morale, ma non ci deve far abbassare il livello di attenzione, anzi. La nostra rosa è ottima, alla fine tutti parlano di bel gioco, ma poi bisogna vincere. Se avessimo vinto contro Empoli e Sassuolo oggi saremmo in una posizione di classifica migliore".