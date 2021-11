Mazzarri: "Non meritavamo ko. Fiducia? E' normale"

L'allenatore dopo la sconfitta contro la squadra di Gasperini: "Mancavano sei titolari ma abbiamo messo in difficoltà una squadra forte sia in Italia che in Europa: ai punti meritavamo almeno un pareggio, come con Roma e Bologna. Si gioca tanto e ci si allena poco. Lavoriamo sulla prestazione, poi quel signore lassù si accorgerà anche di noi" CAGLIARI-ATALANTA 1-2: JOAO PEDRO NON BASTA Condividi

"L'Atalanta è forte, è a livello internazionale, non è solo una squadra di alta classifica in Serie A ma domina anche in Europa. Li abbiamo messi in seria difficoltà, ci sono state diverse occasioni. Sui due gol presi eravamo un attimo contratti ma ai punti si meritava almeno un pareggio, come con Roma e Bologna". Walter Mazzarri commenta così ai microfoni di Sky Sport il ko in casa contro l'Atalanta nella 12esima giornata di Serie A. "Mi mancavano sei titolari, ho elogiato tutti i ragazzi contro una grande squadra: li abbiamo messi in seria difficoltà, ci sono state diverse occasioni. Sui due gol presi eravamo un attimo contratti ma ai punti si meritava almeno un pareggio, come con Roma e Bologna".

"Fiducia Giulini? Coerente con quello che ci siamo detti" approfondimento Giulini: "Mazzarri la certezza. Ritiro? Possibile" Cagliari ultimo ma dal presidente Giulini è arrivata massima fiducia per Mazzarri: "Fa piacere, ma quando mi è venuto a cercare sa come sono andate le cose - spiega l'allenatore - vuol dire che è coerente con quello che ci siamo detti. Ha insistito perché entrassi in un momento che secondo me non era adeguato, non c'era la possibilità di allenarsi. Ci sono tante partite, ne usciremo fuori bene. Lavoriamo sulla prestazione, poi quel signore lassù si accorgerà anche di noi". Nel secondo tempo, con un modulo rinnovato, il Cagliari ha dato più fastidio all'Atalanta: "L'Atalanta ha delle caratteristiche, abbiamo provato a non dargli punti di riferimento, volevamo che Nandez creasse scompiglio. Poi loro si sono messi in maniera diversa. Anche con la Lazio abbiamo giocato così, ma vincevamo fino a cinque minuti dalla fine. Ogni volta ho dovuto cambiare per mettere gli uomini migliori. Alle volte ho dovuto fare variazioni tattiche".