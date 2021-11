Tudor: "Napoli merita vetta, ma vogliamo imporci"

Dopo aver battuto la Juve, l'allenatore croato prepara la sfida agli azzurri: "Dobbiamo sfruttare l'entusiasmo per andare ancora più forte, la squadra di Spalletti è prima con merito ma noi proveremo a imporci. Sfidarli ci dà grandi motivazioni" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

"Sarà una gara molto difficile, in casa di una delle favorite per la vittoria dello scudetto insieme al Milan. Spalletti è un allenatore che da anni è tra i più bravi, la loro rosa è molto forte. Tutto questo rappresenta una motivazione grande per noi, l'obiettivo è quello di fare bene, di imporci come fatto sinora, di andare al 'Maradona' per dare tutto sul campo e raccogliere il massimo risultato possibile". Parla così in conferenza stampa Igor Tudor, allenatore del Verona che domenica alle 18 sfiderà il Napoli al Maradona. Gialloblù che arrivano al match forti del successo ottenuto contro la Juve nello scorso turno di campionato: "La vittoria sulla Juve, nella mia testa, è già lontana. Già due giorni dopo la sfida, ero totalmente concentrato sul Napoli. Perché ogni giorno bisogna lavorare, migliorare e soprattutto saper sfruttare questo entusiasmo per andare ancora più forte, per lasciare tutto sul campo in ogni allenamento. Abbiamo una squadra fatta di ragazzi non solo bravi ma anche intelligenti, che sfrutta l'energia delle vittorie di prestigio per lavorare ancora meglio. Io il calcio lo vivo così, andando sempre al massimo", ha proseguito l’allenatore croato.

"Non rinunceremo ad attaccare" vedi anche Il Napoli ricorda Maradona con una maglia speciale Tudor torna sul match contro gli azzurri: "Il Napoli ha una rosa ampia e la possibilità di effettuare cinque sostituzione, negli ultimi anni, ha molto limato la differenza tra i titolari e non. Meritano la vetta della classifica per quanto visto nelle prime undici giornate, ma questo non fa che aumentare le nostre motivazioni e ci fa tenere ancora più alta la tensione. È bellissimo affrontare qualunque avversario giocando con lo stesso spirito, con coraggio, trattando tutti alla pari, rendendo la vita difficile a tutti: sono fiducioso, come lo ero anche nelle ultime settimane". L’allenatore del Verona sa che per ottenere un risultato positivo servirà una prestazioni quasi perfetta a livello difensivo: "In difesa servirà una grande prova da parte di tutti, ma non vogliamo rinunciare alla nostra attitudine offensiva, anche in casa della capolista. Penso che il calcio debba essere un divertimento, uno spettacolo per chi viene allo stadio a vedere una gara".

"Felice per quanto fatto, ma non mi accontento" approfondimento Il mese show di Simeone, nessuno così in Europa Sulle qualità mostrate dal suo Verona, Tudor aggiunge: "La difesa? Siamo stati molto solidi contro la Juventus, raddoppiando spesso gli avversari e difendendo bene la porta. La qualità che abbiamo in attacco ci consente di creare molto, ma al tempo stesso concedere poco dietro diventa fondamentale: vogliamo continuare su questa strada. L'allenatore del Verna conclude: "I ragazzi si sono messi a disposizione fin dal primo giorno con grande umiltà, e i risultati che stiamo raccogliendo sono merito delle loro qualità: sono felice del percorso che stiamo facendo e di quanto abbiamo raccolto, ma non ci accontentiamo minimamente. Chi non avremo a disposizione? Ilic e Frabotta, a cui auguro di rientrare prima delle otto settimane previste dalla prognosi".