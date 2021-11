Il Bologna vince 2-1 a Marassi, ottiene la prima vittoria in trasferta in questo campionato e sale a quota 18 punti in classifica: un punteggio che, dopo 12 giornate, non si vedeva da 18 anni, quando i rossoblù allenati all'epoca da Guidolin ne collezionarono 22. Un risultato che non sorprende Mihajlovic: "Me lo aspettavo. Anzi, avremmo meritato anche qualche punto in più..."

Non si ferma più la corsa del Bologna, che vince 2-1 a Marassi contro la Sampdoria e centra la prima vittoria in trasferta di questo campionato. Un successo che gli permette di raggiungere quota 18 punti in classifica , di agguantare Fiorentina e Juventus e rimanere a ridosso di posizioni che a fine anno significherebbero qualificazione alle coppe europee . Una prima parte di stagione a livelli altissimi, come non si verificava da 18 anni in Serie A: l'ultimo Bologna a fare meglio di quello attuale nelle prime 12 giornate fu infatti quello allenato da Francesco Guidolin, che nel campionato 2002-2003 collezionò 22 punti. Bologna che stupisce per i risultati, per la qualità del gioco e per la capacità di mandare a segno tanti giocatori: gol e assist nel match di Marassi per Svanberg e rete del vantaggio segnata dallo svedese che coinvolto praticamente tutto il reparto di centrocampo. Giocata di Dominguez, assist di Soriano e gol appunto di Svanberg. Un calcio totale, un progetto che coinvolge sempre più giocatori e che permette al Bologna di andare alla sosta con grandissima positività , tanta come non se ne vedeva da diverso tempo.

Mihajlovic: "Meritavamo anche qualche punto in più"

Un Bologna che stupisce tutti. Tutti tranne Sinisa Mihajlovic, che non solo si aspettava questo tipo di rendimento, ma è rammaricato per qualche punto lasciato per strada: "Me lo aspettavo di essere a 18 punti in classifica dopo 12 partite. Anzi, potevamo essere anche più in alto, perchè meritavamo qualche punto in più. Ma il campionato è lungo, dobbiamo continuare a lavorare con questa atmosfera e giocare come sappiamo". L'allenatore serbo ha proseguito, analizzando il successo di Marassi: "Abbiamo vinto meritatamente. Per il terzo anno consecutivo abbiamo vinto a Genova, prima di allora il Bologna non vinceva dal 1998. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però i ragazzi l'hanno gestita bene. Forse c'è stata la pecca di non chiuderla prima, però fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di vincere per la prima volta in trasferta e ora ci godiamo la sosta, pensando a proseguire su questa strada nelle prossime partite".