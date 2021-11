L'allenatore dell'Inter analizza il derby pareggiato contro il Milan ed ha qualche rammarico: "Abbiamo dominato per lunghi tratti un'ottima squadra che è in testa al campionato ma meritavamo qualcosa di più". Ed ancora: "Il rigore di Lautaro? Lui e Calhanoglu sono i rigoristi, decidono in campo. Senza qualche rigore sbagliato avremmo dei punti importanti in più"

Un Simone Inzaghi noN propriamente soddisfatto al termine del derby pareggiato per 1-1 contro il Milan che non permette all'Inter di accorciare la classifica: " Vedo il bicchiere mezzo vuoto - dice - E' stato un derby in cui abbiamo creato tanto e sbagliato un rigore, secondo me meritavamo di più anche se abbiamo affrontato un’ottima squadra che è in testa al campionato meritatamente". Ed ancora: "Quello che dobbiamo fare adesso è recuperare forze e energie, nelle ultime sei partite abbiamo pareggiato con Juve e Milan dove avremmo probabilmente meritato di vincere". Sul campionato: " Il Milan e il Napoli stanno mantenendo un ritmo incredibile, c’è tempo per recuperare , avremmo voluto regalare una vittoria ai nostri tifosi. E’ stato un derby ad alta intensità, forse tecnicamente lo si poteva giocare meglio".

"Senza qualche rigore sbagliato, avremmo dei punti in più"

Quanto al rigore sbagliato da Lautaro: "I nostri rigoristi sono Lautaro e Calha, il secondo lo ha battuto Lautaro, sono cose che si decidono in campo in base alle sensazioni del momento - spiega ancora - Senza qualche rigore sbagliato avremmo qualche punto importante in più. Calha sta facendo bene, stasera ha fatto un’ottima partita, ho tanti centrocampisti e devo fare delle scelte, stasera lasciarne fuori altri non è stato semplice". Ed ancora sull'andamento della partita: "Abbiamo fatto i primi 20’ senza approcciare bene, poi abbiamo tenuto la palla, loro sono tecnici e per questo dovevamo comandare la gara per stancarli. A parte l’inizio e la fine dove abbiamo sofferto un po’, per lunghi tratti abbiamo dominato e creato, per questo dico che avremmo meritato di più". Su Barella e Dzeko usciti per noie muscolari: " Barella ha avuto un affaticamento, alla fine del primo tempo Dzeko e Bastoni non erano a posto, è normale che giocando con questi ritmi si possano creare queste situazioni, speriamo siano cose di poco conto"