È un punto che lascia qualche rimpianto quello conquistato dal Napoli nel pareggio interno contro il Verona. Luciano Spalletti, infatti, vede il bicchiere mezzo vuoto nell'analisi del match: "Dispiace non aver vinto - spiega l'allenatore azzurro - Il risultato va accettato, ma potevamo fare qualcosa in più". Una partita dove, secondo Spalletti, il Verona è riuscito a prevalere attraverso una tattica incentrata sulla fisicità: "Bisogna abituarsi alla tecnica del fare fallo nella metà campo avversaria - ammette - Nel secondo tempo ci siamo allungati e disuniti, non siamo stati un blocco squadra. Dovevamo essere più bravi a far valere le nostre qualità di squadra, ma ci sono momenti che vengono così forte addosso che devi lanciare la palla in avanti. Il Verona si allena in spazi larghi per giocare 1 vs 1. Nel lato della palla ti vengono addosso, mentre su palla lanciata, anche se hai uno forte davanti, i difensori hanno un vantaggio".