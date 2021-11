" Sono molto soddisfatto sia per Abraham che per Shomurodov : il primo è un ragazzo con un talento incredibile, un grande professionista e lo stesso si può dire per Eldor". Esordisce così il direttore generale della Roma Tiago Pinto , che nel pre partita della gara con il Venezia analizza la situazione relativa ai suoi due attaccanti. "Credo che tutti sappiano che il mondo degli attaccanti è un po' particolare. In Italia è normalissimo che al primo anno un attaccante faccia fatica a segnare : è successo con Zapata, con Osimhen, anche alla Roma con Dzeko". Una fiducia rinnovata verso i suoi attaccanti, al quale va solamente dato un po' di tempo: "Sono entrambi giovani, hanno bisogno di tempo e che si creino delle dinamiche all'interno della squadra che gli consentano di fare gol. Non sono minimamente preoccupato e sono convinto che alla fine della stagione tutti i romanisti si renderanno conto che abbiamo preso due grandi attaccanti ".

Pinto: "La stagione è lunga, serve pazienza"

Poi il direttore generale della Roma analizza l'avvio di campionato della sua squadra: "Abbiamo la consapevolezza che questo ciclo di partite giocate dopo la sosta per le Nazionali non è stato positivo. Avremmo dovuto avere qualche punto in più, ma allo stesso modo sappiamo che c'è bisogno di tempo perché è partito un progetto nuovo solamente 4/5 mesi fa. La stagione è lunga e dobbiamo avere un po' di pazienza quando le cose non vanno bene". In chiusura una battuta sulla particolare trasferta di Venezia: "Purtroppo i ritmi frenetici del calcio non ci permettono di godere delle città in cui giochiamo, ma questa è una partita molto diversa dalle altre a partire dalla logistica. È speciale arrivare allo stadio in barca, io personalmente ero già stato qui 17 anni fa da turista, ma a prescindere da tutto siamo qua per vincere non per goderci la città".