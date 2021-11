Venezia, Zanetti: "Orgoglioso dei miei ragazzi"

Terza vittoria in campionato per il Venezia, che contro la Roma di Mourinho conquista tre punti fondamentali al "Penzo". Al termine dei 90 minuti, l'allenatore degli arancioneroverdi Paolo Zanetti è ovviamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Sarei stato orgoglioso di miei giocatori a prescindere dal risultato. Non abbiamo mai rinunciato a costruire e abbiamo creato diverse occasioni da gol, siamo andati sotto e l'abbiamo ribaltata. Voglio ringraziare i miei giocatori per lo spirito che hanno avuto e per la voglia messa in campo. Si sta creando un gruppo importante, abbiamo uno zoccolo duro che viene dalla Serie B e serve tempo per crearne un altro".