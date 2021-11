Juve, tutti i giocatori convocati dalle nazionali

Sono ben diciassette i giocatori che si allontaneranno dalla Continassa per le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022: Allegri diviso tra Europa e America per seguire a distanza i suoi nazionali. Dopo la sosta la Juve tornerà in campo per la sfida con la Lazio, sabato 20 novembre alle 18 all'Olimpico