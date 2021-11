L'ucraino si è presentato come nuovo allenatore rossoblù: "L'obiettivo è la salvezza, ma per rimanere in Serie A dovremo lavorare bene sul mercato a gennaio. Il progetto mi ha convinto, farò di tutto per rimanere al Genoa a lungo"

Andriy Shevchenko si è presentato come nuovo allenatore del Genoa e i suoi propositi per la stagione sono molto chiari: "L'obiettivo numero uno è giocare la Serie A il prossimo anno e io farò tutto per raggiungerlo. Lavorare è l'unica via che conosco per arrivare a questo traguardo. Io farò di tutto per raggiungere questo risultato", ha detto in conferenza appena dopo aver ringraziato la proprietà per avergli permesso di tornare in Italia in "un momento molto importante nella mia carriera da allenatore". Per arrivare alla salvezza, però, ci sarà bisogno di intervenire sul mercato: "Sicuramente una delle garanzie che ho avuto è che si rafforzerà la squadra a gennaio. Per giocare l’anno prossimo in Serie A dobbiamo lavorare bene sul mercato".