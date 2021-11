Grande protagonista del Venezia – 15esimo con 12 punti in classifica – il trequartista e leader tecnico della squadra veneta si racconta a Sky Sport in una lunga intervista a Marina Presello: "Dopo la retrocessione con l'Entella sono rimasto senza squadra fino a un'ora dalla chiusura del mercato. Qui sono rinato e ora lavoriamo per riportare l'entusiasmo in città. Zanetti fondamentale per noi"

"Abbiamo fatto qualcosa di incredibile lo scorso campionato e quest'anno stiamo cercando di riportare l'entusiasmo che era da un po' che mancava a Venezia. Io sono un romantico calcisticamente parlando, perciò la vivo emozionandomi e divertendomi". Mattia Aramu – numero 10 del Venezia, 4 gol 2 due assist in 9 gare di questa Serie A - si racconta ai microfoni di Sky Sport intervistato da Marina Presello. Punto di forza della squadra allenata da Zanetti, Aramu è uno dei grandi protagonisti di questo primo scorcio di Serie A, categoria in cui è tornato a giocare dopo i 45' disputati con la maglia granata il 21 settembre 2016 in Pescara-Torino.

Sulla città

"Venezia è stupenda, ci sto poco perché abito a Treviso, ma quando con la mia famiglia ci veniamo stiamo proprio bene"

Il Mattia bambino sarebbe felice di vedere il Mattia adulto?

"Penso di sì perché ho fatto tanto gavetta e non c’è cosa più bella che raggiungere i propri obiettivi attraverso i sacrifici. Sì, il bambino Mattia sarebbe felice. Da piccolo è capitato di svegliare mia madre durante la notte perché non riuscivo a dormire e le chiedevo il pallone per tranquillizzarmi. Da lì i miei genitori hanno pensato di iscrivermi a una scuola calcio, da quanto ero proprio piccolissimo"