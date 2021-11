Amanda Staveley - Amministratore delegato del fondo PCP Capital Partners, braccio destro del fondo Pif (proprietario del Newcastle) - ammette: "Abbiamo pensato anche a Milan e Inter, ma la struttura della Serie A è disastrosa. La Premier è il top. Non siamo più interessati ai nerazzurri"

Prima di acquisire gli inglesi del Newcastle, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita Pif ha pensato di acquistare Inter o Milan . Ad ammetterlo, a margine della conferenza stampa tra le squadre della Premier League e le parti correlate, è Amanda Staveley , amministratore delegato del fondo PCP Capital Partners (parte del consorzio che ha acquistato il Newcastle), braccio destro del fondo Pif. " Abbiamo parlato con Inter, Milan, ma il problema era che la struttura del campionato era un disastro . Abbiamo guardato brevemente anche al Bordeaux. Ma ora non guardiamo più all’Inter", ha spiegato, svelando così pubblicamente il retroscena – risalente a prima dell'acquisizione del Newcastle – che riguarda due tra i principali club della nostra Serie A.

"Premier top, credo nel potere di questo campionato"

Amanda Staveley, co-proprietaria del Newcastle tramite appunto il fondo PCP Capital Partners, si dichiara poi felice per l’accoglienza ricevuta dagli altri dirigenti di club all’assemblea degli azionisti di giovedì: "Ho molti amici in altre società E ho anche molto rispetto per la Premier League. Penso che abbiamo il campionato più grande del mondo e credo nel potere collettivo di questo campionato", ha concluso.