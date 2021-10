L'Osservatorio calcistico del CIES ha tracciato la mappa degli sceicchi proprietari di club in Europa. Non c'è solo il nuovo Newcastle del ricchissimo Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell'Arabia Saudita, con anche Psg e City sono dieci i club tra Inghilterra, Spagna, Belgio e Francia che hanno come soci di maggioranza investitori che arrivano dai paesi del Golfo. E in alcuni casi più club sono controllati dallo stesso gruppo: ecco chi sono