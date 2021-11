Preoccupazione in casa Juve per le condizioni di Dybala che, dopo aver offerto l'assist a Di Maria nella partita di qualificazioni mondiali contro l'Uruguay, è rimasto negli spogliatoi per un risentimento al polpaccio. Ma non tutte le notizie che arrivano alla Continassa sono negative

Occhio Dybala. Il polpaccio dà ancora fastidio. Per questo si è fermato alla fine del primo tempo nella sfida vinta dall’Argentina contro l’Uruguay. Prima l’assist a Di Maria per il gol partita e poi la scelta di restare negli spogliatoi. Dybala ha sentito un leggero dolore così insieme ai medici dell’Argentina si è deciso di non sovraccaricare il muscolo . Dybala osservato speciale come Bentancur, uscito alla fine per una botta al ginocchio . A Torino il livello di preoccupazione è però contenuto.

Dalle nazionali arrivano buone notizie da Szczesny protagonista con la Polonia e da McKennie in campo 90 minuti contro il Messico con un gol nella vittoria per 2 a 0 degli Stati Uniti. Gol che Allegri vuole anche dai centrocampisti per risalire in campionato. Troppo pochi i 16 realizzati finora. Confortante in questo senso l’ultimo allenamento alla Continassa: l’amichevole contro la Pianese di Eccellenza è finita 11-0 con uno scatenato Kean che ne ha fatti 4. Il centravanti è completamente guarito dall’affaticamento alla coscia destra che lo aveva bloccato tre settimane fa e contro la Lazio sarà a disposizione. Nel test tripletta per Kaio Jorge che scalpita per trovare maggiore spazio. Per trovare più gol Allegri punta anche su di loro.