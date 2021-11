Il campionato di Serie A è fermo per la sosta per le nazionali, l'occasione giusta per fare un primo bilancio dopo 12 giornate. Marcello Lippi ha parlato di una lotta a tre per lo scudetto: "Milan e Napoli hanno fatto un inizio di campionato fantastico, ma devono tener presente anche l'Inter. La Juventus non lo so, potrebbero aver fatto delle valutazioni che li portano a puntare principalmente sulla Champions League. Se così fosse credo che ci metterebbero la firma per vincerla e arrivare anche settimi in campionato", le sue parole a margine dell'inaugurazione del Marco Polo Sports Center a Viareggio. Lippi spende belle parole per due allenatori, in primis Stefano Pioli: "Mi ha colpito per il suo lavoro, da tre anni è ai vertici del campionato e ha fatto una partenza eccezionale, pratica un bel calcio ma sta pagando la mancanza d'abitudine al calcio internazionale, visto che ha trovato qualche difficoltà in Champions League. In campo nazionale, invece, sta facendo benissimo, mi ricorda Ancelotti e credo di fargli un bel complimento. Spalletti? È stato in vacanza pagata per un paio d'anni. L'ho trovato più calmo, riflessivo, disponibile al dialogo, poi ha capacità e competenza. Sta dimostrando di non aver dimenticato come si fa questo lavoro".