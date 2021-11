5/18 ©Ansa

DOV'È L'ATTACCO?



Non solo notizie negative per gli Azzurri: obbligatorio segnare per la differenza reti, ma nemmeno subirne. L'Irlanda del Nord ha segnato solo 6 gol in 8 partite, cinque dei quali alla Lituania (4-1 in trasferta e 1-0 in casa). L’altra rete, di Conor Washington (miglior marcatore con due reti), era arrivata nella sconfitta per 2-1 in Bulgaria lo scorso ottobre