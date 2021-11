Inter, rientro anticipato per Dzeko e De Vrij

L'attaccante e il difensore, acciaccati, tornano oggi a Milano dai ritiri delle rispettive nazionali. Attesa per De Vrij, che svolgerà oggi gli esami per determinare entità ed eventuali tempi di recupero relativi all'infortunio subito con l'Olanda Condividi

Il ritiro con le proprie nazionali è durato meno di una settimana per gli interisti Edin Dzeko e Stefan De Vrij. I due giocatori, infatti, torneranno oggi a Milano per valutare l'entità degli acciacchi, che gli impediranno di partecipare ai prossimi impegni, rispettivamente, della Bosnia e dell'Olanda. Attesa per De Vrij che, dopo l'infortunio rimediato sabato sera nel 2-2 fra Olanda e Montenegro, oggi svolgerà degli esami per stabilire l'entità del problema e i relativi tempi di recupero. Si attendono novità in serata.

Gli infortuni di De Vrij e Dzeko Quello che si sa per il momento è che De Vrij era uscito all'89' proprio nell'impegno di ieri sera toccandosi i flessori della coscia destra. Anche Dzeko aveva dato forfait nella giornata di sabato, ma senza scendere in campo. "Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell'equipe medica, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi per essere pronti per la partita contro la Finlandia", aveva scritto su Instagram. Con il suo rientro, è ufficiale che Dzeko salterà anche la prossima gara contro l'Ucraina.