Condizioni da valutare nelle prossime ore

leggi anche

Si fermano Dybala e Bentancur: Juve in apprensione

Le condizioni di De Vrij, che in stagione con l'Inter ha messo insieme sin qui 15 presenze e una rete in stagione tra Serie A e Champions League, saranno valutate nelle prossime ore. Il difensore dell'Olanda e dell'Inter è uscito dal campo sulle proprie gambe e si è poi seduto sul terreno di gioco, toccandosi la coscia. Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, l'Inter avrà due partite in tre giorni a San Siro, entrambe importanti per il cammino in campionato e Champions: la squadra allenata da Simone Inzaghi sarà impegnata domenica 21 novembre alle 18 in campionato contro il Napoli, poi ospiterà mercoledì 24 alle 18.45 lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.