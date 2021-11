L'attaccante bianconero ha accusato un problema agli adduttori poco dopo il suo ingresso in campo contro l'Irlanda del Nord: presto nuovi accertamenti per capire l' entità dell'infortunio, ma è sicuramente in dubbio per la Lazio

L'amara notte di Belfast rischia di lasciare in eredità anche una nuova beffa all'interno della rosa azzurra, dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord che ha condannato l’Italia ai playoff mondiali. Federico Bernardeschi, mandato in campo dal Ct Roberto Mancini al 68’ del match al post di Lorenzo Insigne, ha infatti riportato un fastidio agli adduttori poco dopo il suo ingresso in campo . Un problema di cui non si conosce ancora l’entità precisa, ma che verrà valutato nelle prossime ore, una volta che il calciatore della Juventus farà rientro a Torino e si metterà nelle mani dei medici bianconeri.

Presto nuovi esami, ma è in dubbio per la Lazio

In attesa di capire cosa diranno evidenzieranno gli esami ai quali l’esterno offensivo si sottoporrà a breve, la presenza di Bernardeschi è sicuramente in dubbio per la sfida di campionato che vedrà i bianconeri impegnati sabato alle 18 all’Olimpico contro la Lazio. Allegri, che ha dimostrato di credere nelle qualità del calciatore, fino a questo momento della stagione lo ha mandato in campo in 9 occasioni in campionato e in 3 gare di Champions League.