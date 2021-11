Parla l'attaccante belga: "Tutti sanno quanto amo Napoli, quando mi sveglio e vedo il mare è fantastico. Il problema sarà quando dovrò tornare in Belgio, spero il più tardi possibile. Mio figlio nascerà a Napoli, ma non ho ancora deciso il nome. Scudetto? Si può sempre sognare, speriamo di poter festeggiare alla fine. Maradona è sempre vivo nella città e nel mondo, parliamo spesso di lui"

Quasi nove anni in Italia, ormai Dries Mertens si sente a tutti gli effetti napoletano. In azzurro ha giocato quasi 400 partite, vincendo per due volte la Coppa Italia e una Supercoppa e, soprattutto, conquistando il primo posto nella classifica all time dei marcatori di questo club. Il gol più spettacolare: "Sono tutti belli e importanti”, ha dichiarato il belga a margine di un evento a Napoli. Città che ormai sente sua: “Non ho bisogno di aggiungere altro, tutti santo quanto la amo. Quando mi sveglio e vedo il mare è bellissimo, il problema sarà quando dovrò tornare in Belgio. Spero di tornarci il più tardi possibile. Mio figlio nascerà a Napoli, ma il nome ancora non l'abbiamo scelto".