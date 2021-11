Lo Special One ritrova il difensore e il centrocampista che si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione per la trasferta del Ferraris contro il Genoa di domenica sera

José Mourinho potrà contare sia su Lorenzo Pellegrini che su Marash Kumbulla in vista della sfida contro il Genoa in programma domenica sera al Ferraris. La doppia buona notizia per l’allenatore della Roma arriva dall’allenamento odierno, visto che entrambi i giocatori hanno svolto l’intera seduto di lavoro con il resto dei compagni in gruppo. Recupero molto importante quello di Lorenzo Pellegrini, che ha dunque smaltito definitivamente il problema relativo all'infiammazione al ginocchio e si candida per una maglia da titolare al Ferraris.