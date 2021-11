Dopo gli esami strumentali è stata confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra di Ricardo Rodriguez, uscito nel primo tempo del match contro l'Italia, venerdì scorso. Djidji, invece, si è sottoposto a intervento chirurgico per ridurre le fratture al setto nasale rimediate in uno scontro di gioco durante l'allenamento di mercoledì

Il Torino si avvicina alla sfida di lunedì sera contro l'Udinese ma Ivan Juric deve fare i conti con l'infermeria. Con Denis Praet già acciaccato (a causa del problema al vasto intermedio della coscia sinistra accusato in nazionale), ai box si ferma anche Ricardo Rodriguez. Anche nel caso dell'esterno svizzero, il problema riscontrato con la maglia della sua nazionale si è rivelato serio: come riporta il comunicato del Torino divulgato oggi attraverso il proprio sito web ufficiale, "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ricardo Rodriguez hanno confermato le prime valutazioni dello staff medico elvetico evidenziando gli esiti di una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore oggi ha svolto terapie, previsti nuovi esami la prossima settimana". Sicura, quindi la sua assenza per la partita contro l'Udinese.