Continuità. È la parola chiave per la Juventus che si prepara al match contro la Lazio con l'obiettivo di dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina prima della sosta per risalire la classifica. Un momento dove i bianconeri devono solo pensare ad agire secondo Massimiliano Allegri: "Domani si affrontano le squadre che negli ultimi dieci anni si sono divisi i trofei in Italia fra scudetto e Coppa Italia - spiega in conferenza stampa - Sarà una sfida difficile. In questo momento bisogna solo fare e non pensare. Siamo indietro in classifica, le chiacchiere non servono assolutamente a niente. Dobbiamo solo pensare a fare per cercare piano piano di migliorare nella fase offensiva e difensiva, oltre che in classifica". Miglioramenti in attacco che passano anche dalle condizioni di Paulo Dybala, ancora in dubbio per il match dell'Olimpico visto l'affaticamento al soleo della gamba sinistra: "Oggi Paulo proverà a fare l'allenamento, giovedì non ha fatto niente - ammette Allegri - Lui ha voglia di esserci, ma il polpaccio può essere pericoloso anche se non ha niente".