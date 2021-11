L'attaccante bianconero presente a Torino per la finale tra Zverev e Medvedev rassicura i tifosi sul suo rientro in campo: "Sto bene, domani mi alleno con la squadra". Ottima notizia per Allegri, in vista del match di martedì in Champions League contro il Chelsea a Stamford Bridge

Dalle Atp Finals di Torino arriva un'ottima notizia per la Juventus. Presente per la finale tra Zverev e Medvedev anche Paulo Dybala, che ai microfoni di Sky Sport ha rassicurato i tifosi sul proprio rientro in campo: "Sto bene, domani mi allenerò con la squadra". Così l'attaccante argentino, che a questo punto si candida per un posto tra i convocati già per la gara di martedì in Champions League sul campo del Chelsea.