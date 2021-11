L'allenatore bianconero dopo la vittoria dell'Olimpico: "Abbiamo disputato una bella gara, i risultati aiutano a cementare le certezze. Le partite bisogna giocarle fino alla fine, dobbiamo crescere nella gestione dei momenti della partita. Non si vince con sufficienza e superficialità. Bene Rabiot, è importante che Dybala torni e stia bene" Condividi

Riparte con la vittoria contro la Lazio il cammino in campionato della Juventus. Nel successo dell'Olimpico - il secondo di fila, dopo quello contro la Fiorentina prima della sosta - sono arrivati segnali positivi secondo Massimiliano Allegri, soddisfatto della prestazione: "Abbiamo disputato una bella partita contro un'ottima Lazio - spiega l'allenatore bianconero - Non era semplice, le squadre di Sarri sono brave nel palleggio, ma li abbiamo limitati. Pensavo che la Lazio tenesse il pallone per il 70%, invece noi l'abbiamo tenuta per il 46%. La squadra è in crescita e i risultati aiutano a cementare le certezze. Sarrismo vs corto muso? Era Lazio-Juventus, non Allegri contro Sarri". A far storcere il naso ad Allegri, tuttavia, è stata la gestione del finale: "Nel finale non eravamo distratti, ma non abbiamo sfruttato le occasioni avute - ammette - Ho giocatori con grandi potenzialità, però nella scelta decisiva siamo frettolosi. Su questo bisogna migliorare. Le partite bisogna giocarle fino alla fine, bisogna stare attenti. Questo fa parte della crescita, dell'esperienza e della gestione dei momenti della partita".

"Quarto posto? Obiettivo vincere una partita alla volta" leggi anche Bonucci, doppio rigore: la Juve batte la Lazio 2-0 Le ultime due vittorie hanno rilanciato la Juventus che ha agganciato la Lazio al quinto posto. Tuttavia Allegri pensa partita dopo partita senza guardare a lungo termine e alla zona Champions: "L'obiettivo è vincere una partita alla volta. Non è questione di umiltà, ma di rispetto per gli avversari. Le grandi squadre non vincono con superficialità e supponenza. Una grande squadra per vincere deve avere grande rispetto per gli avversari, noi abbiamo lasciato tanti punti con le medio-piccole perché non abbiamo messo l'attenzione e il rispetto necessario. Dobbiamo lavorare per trovare questo equilibrio mentale e capire che per vincere partite contro le medio piccole dobbiamo avere lo spirito che abbiamo mostrato stasera".