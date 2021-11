L'attaccante rossoblù commenta le voci su una sua possibile convocazione per i playoff di marzo con l'Italia: "Sarei bugiardo se dicessi che non mi fa piacere. Sono nato in Brasile, ma questo paese mi ha accolto e mi ha dato tutto quello che ho. Magari non succederà, ma sarebbe qualcosa di unico nella mia vita"

Joao Pedro segna il suo settimo gol in campionato e permette al Cagliari di strappare un punto sul campo del Sassuolo, interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. L'attaccante è ormai da qualche anno il trascinatore della formazione rossoblù, tanto da guadagnarsi gli occhi addosso della nazionale di Roberto Mancini. Joao Pedro, sposato con una ragazza italiana e già in possesso da quattro anni della cittadinanza, ha commentato così queste voci ai microfoni di Sky Sport: "Sarei bugiardo se dicessi che non mi fa piacere, stiamo parlando di una delle nazionali più forti della storia e di una maglia pesantissima. Un paese che mi ha accolto e mi ha dato tutto quello che ho. Sinceramente non me l'aspettavo e credo neanche di meritarmelo, ma forse significa che ho fatto qualcosa di buono. Sono contento, è difficile spiegare le sensazioni. Sono nato in Brasile, ma tutto quello che ho conquistato me l'hanno dato l'Italia e la Sardegna. Con i miei figli siamo contenti perchè andare in nazionale sarebbe qualcosa di unico. Magari non succederà, ma sarebbe qualcosa di unico nella mia vita".